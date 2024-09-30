Сакса (Хювёнен) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сакса Абрам Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1900
Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1902
Дочь: (Сакса) Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1904
Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1911
Сын: Сакса Александр Абрамович
Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1914
Дочь: (Сакса) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно