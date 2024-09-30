Сакса (Хювёнен) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакса (Хювёнен) Мария Адамовна

Место рождения

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакса Абрам Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1900

Сын: Сакса Павел Абрамович

Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1902

Дочь: (Сакса) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1904

Сын: Сакса Николай Абрамович

Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1911

Сын: Сакса Александр Абрамович

Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1914

Дочь: (Сакса) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Сакса Абрам Петрович

Роутеля, Дудергофская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно

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