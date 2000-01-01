Шутегова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1911
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Шудегов Николай
Рождение ребёнка
30.06.1914
Сын: Шудегов Кузьма
Отец ребёнка: Шудегов Николай
Рождение ребёнка
07.03.1916
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шудегов Николай
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шудегов Николай