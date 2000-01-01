Шутегова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутегова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1911

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шудегов Николай

Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Шудегов Кузьма

Отец ребёнка: Шудегов Николай

Рождение ребёнка
07.03.1916

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шудегов Николай

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шудегов Николай

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