Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим Севастьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березенко Григорий Максимович

Отец ребёнка: Березенко Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березенко Самсон Максимович

Отец ребёнка: Березенко Максим

Смерть
Неизвестно

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