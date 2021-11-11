Тенигин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенигин Владимир

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

17.06.1949

Дата смерти

11.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1949

Отец: Тенигин Дмитрий Иванович

Мать: Тенигина Клавдия Фроловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.2021
Самара, Самара, Самарская область
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