Леонов Илья Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Около 1880
Военная служба
С 1880 по 1886 ст.
Получение воинского звания/чина
Около 1886
запасной нижний чин
Бракосочетание
30.10.1892 ст.
Кузьмино, Ступино, Московская область
запасной нижний чин из крестьян Илья Семёнович Леонов (32 года) первым браком и Хатунской вол. д.Глотаево крестьяская девица Мария Афанасьевна Лоскутова (19 лет) первым браком. Поручители: со стороный... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.
Сын: Леонов Пётр Ильич
Мать ребёнка: Леонова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.
Дочь: Леонова Стефанида Ильинична
Мать ребёнка: Леонова Мария Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно