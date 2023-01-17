Леонов Илья Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Илья Семёнович

Леонов Илья Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
Около 1880
Военная служба
С 1880 по 1886 ст.
Получение воинского звания/чина
Около 1886
запасной нижний чин
Бракосочетание
30.10.1892 ст.

Жена: Леонова Мария Афанасьевна

Кузьмино, Ступино, Московская область
запасной нижний чин из крестьян Илья Семёнович Леонов (32 года) первым браком и Хатунской вол. д.Глотаево крестьяская девица Мария Афанасьевна Лоскутова (19 лет) первым браком. Поручители: со стороный... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1894 ст.

Сын: Леонов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Леонова Мария Афанасьевна

Короськово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.

Дочь: Леонова Стефанида Ильинична

Мать ребёнка: Леонова Мария Афанасьевна

Короськово, Ступино, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Короськово, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close