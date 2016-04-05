Большаков Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.04.2016
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