Солнцев Павел Анатольевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1990
Мать ребёнка: Юдаева Ирина Леонидовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рожден в род доме на Вавиловых
Развод
Неизвестно
Жена: Юдаева Ирина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдаева Ирина Леонидовна