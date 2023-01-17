Солнцев Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев Павел Анатольевич

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Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

23.02.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1990

Сын: Солнцев Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Юдаева Ирина Леонидовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рожден в род доме на Вавиловых
Развод
Неизвестно

Жена: Юдаева Ирина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдаева Ирина Леонидовна

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