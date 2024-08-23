Ланин Демьян Филиппович?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ланин Александр Демьянович
Мать ребёнка: Ланина Аксинья Васильевна
Жил в Рязани, возможно, там и родился, поскольку в Зарайске не упоминался.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Ланина Аксинья Васильевна
Место жительства
С 1825
Жил в Рязани, возможно, переехал ранее 1825 г., поскольку в Зарайске не упоминался.
Работа или профессия
С 1826 ст.
Подтвердил свой купеческий статус и числился купцом 3-й гильдии, имел 3 лавки и 1 купеческое свидетельство.
Смерть
Неизвестно