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Ланин Демьян Филиппович?

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ланин Филипп Никифорович

Мать: Ланина Ефимия (Афимья) Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланин Александр Демьянович

Мать ребёнка: Ланина Аксинья Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Жил в Рязани, возможно, там и родился, поскольку в Зарайске не упоминался.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланина Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Ланин Иван Демьянович

Мать ребёнка: Ланина Аксинья Васильевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1825
Жил в Рязани, возможно, переехал ранее 1825 г., поскольку в Зарайске не упоминался.
Работа или профессия
С 1826 ст.
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Подтвердил свой купеческий статус и числился купцом 3-й гильдии, имел 3 лавки и 1 купеческое свидетельство.
Смерть
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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