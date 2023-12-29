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Зубков Никита Яковлев

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1658

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Зубков Якушко Богданов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1681

Сын: Зубков Осип Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Дочь: (Зубкова) Марья Никитина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Зубкова) Неонила Никитина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: (Зубкова) Анна Никитова

Мать ребёнка: не указана

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