Зубков Никита Яковлев
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1658
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Зубков Якушко Богданов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1681
Сын: Зубков Осип Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Дочь: (Зубкова) Марья Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Зубкова) Неонила Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Дочь: (Зубкова) Анна Никитова
Мать ребёнка: не указана