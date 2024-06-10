Сонина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
ОКУ ГАЛО Подворная книга с. Грязновка Грязновского сельсовета за 1926г. ФР-1531, оп. 3 Д.1 Л.43 Жена домохозяина.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно