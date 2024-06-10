Сонина Марфа Ивановна 17.09.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сонина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

ОКУ ГАЛО Подворная книга с. Грязновка Грязновского сельсовета за 1926г. ФР-1531, оп. 3 Д.1 Л.43 Жена домохозяина.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Михаил Архипович

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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