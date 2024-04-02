Блинова Агрепина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Блинова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Блинов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
12.08.1925
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Пьянкова Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемякина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович
Смерть
1953