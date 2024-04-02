Блинова Агрепина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Агрепина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Блинова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Блинов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Блинов Аркадий Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Блинов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
12.08.1925

Сын: Блинов Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Пьянкова Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемякина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Максимович

Смерть
1953
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