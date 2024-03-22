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Каплинский Павел Степанович
Каплинский Павел Степанович
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Древо
Место рождения
Волковинцы
, Хмельницька область
Дата рождения
01.06.1908 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Каплинская (Крушельницкая) Фёкла Васильевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908 ст.
Отец: не указан
Мать:
Каплинская Фёкла Васильевна
Волковинцы
, Хмельницька область
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