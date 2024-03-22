Каплинский Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплинский Павел Степанович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

01.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: Каплинская Фёкла Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
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