Сайко Лэся жестокая женщина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сайко Лэся жестокая женщина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко 4Нюра-Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко 3Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко 2Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко 1Тимофей Прокофьевич

Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
?.09.1911

Дочь: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Тищенко Константин Прокофьевич

Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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