Сайко Лэся жестокая женщина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко 4Нюра-Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко 3Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко 2Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко 1Тимофей Прокофьевич
Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
?.09.1911
Дочь: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна
Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Тищенко Константин Прокофьевич
Отец ребёнка: Тищенко Прокофий Андреевич
Смерть
Неизвестно