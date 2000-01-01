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Хасанов Родион Марсович
Хасанов Родион Марсович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1991
Пол
Мужской
Отец
Хасанов Марс Анвариянович
1964 г.р.
Мать
Хасанова Татьяна Леонидовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1991
Отец:
Хасанов Марс Анвариянович
Мать:
Хасанова Татьяна Леонидовна
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