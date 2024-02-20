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Штепа Антон Игнатьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Штепа Игнатий Кириллович

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839

Сын: Штепа Александр Антонович

Мать ребёнка: Штепа Фекла Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Штепа Фекла Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елизавета Антоновна

Мать ребёнка: Штепа Фекла Степановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штепа Фекла Степановна

Смерть
Неизвестно
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