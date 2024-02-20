Штепа Антон Игнатьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Штепа Игнатий Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1839
Сын: Штепа Александр Антонович
Мать ребёнка: Штепа Фекла Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Штепа Фекла Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елизавета Антоновна
Мать ребёнка: Штепа Фекла Степановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штепа Фекла Степановна
Смерть
Неизвестно