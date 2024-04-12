Муравьев Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти31.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Муравьев Александр Александрович
Смерть
31.07.1944
Последнее место службы: 21 гв. мбр Воинское звание: гв. сержант Причина выбытия: убит Дата выбытия: 31.07.1944 Первичное место захоронения: Польша. Краковское воев., пов. Тарнобжегский, г. Б... Показать все