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Муравьев Михаил Александрович

Место рождения

Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

31.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Муравьев Александр Александрович

Мать: не указана

Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
31.07.1944
Последнее место службы: 21 гв. мбр Воинское звание: гв. сержант Причина выбытия: убит Дата выбытия: 31.07.1944 Первичное место захоронения: Польша. Краковское воев., пов. Тарнобжегский, г. Б... Показать все
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