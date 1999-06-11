Игнатович (Успенская) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1944
Дата смерти11.06.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944
Мать: Лукашова Анна Нестеровна
Бракосочетание
22.06.1963
поселок Черная речка, Каршевский сельский совет, Пудожский район
Рождение ребёнка
30.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатович Александр Михайлович
Смерть
11.06.1999
Онежский, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия