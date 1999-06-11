Игнатович (Успенская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатович (Успенская) Вера Николаевна

Игнатович (Успенская) Вера Николаевна

Место рождения

Горки, Горецкий район, Могилёвская область

Дата рождения

05.08.1944

Дата смерти

11.06.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944

Отец: не указан

Мать: Лукашова Анна Нестеровна

Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Бракосочетание
22.06.1963

Муж: Игнатович Александр Михайлович

поселок Черная речка, Каршевский сельский совет, Пудожский район
Рождение ребёнка
30.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатович Александр Михайлович

Смерть
11.06.1999
Онежский, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close