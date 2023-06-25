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Михайлов Максим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Яков Михайлович

Мать: Агафья Борисовна

переселенцы со Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Михайлова Аксинья Максимовна

Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Михайлова Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
переселенцы со Смоленской губернии,уезд и деревня неизвестны
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Михайлова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Михайлова Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.02.1853

Сын: Михайлов Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна

Няшино, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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