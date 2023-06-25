Михайлов Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Яков Михайлович
Мать: Агафья Борисовна
переселенцы со Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Михайлова Аксинья Максимовна
Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Михайлова Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна
переселенцы со Смоленской губернии,уезд и деревня неизвестны
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Михайлова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Михайлова Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1853
Сын: Михайлов Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Михайлова Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно