(Попова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Попова) Феодосия

(Попова) Феодосия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Попов Федор

Мать: Попова Агафья Савишна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close