Белоусов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова (Тушина) Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова (Тушина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова (Тушина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова (Тушина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова (Тушина) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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