Ожогин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1933
Дата смерти26.06.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1933
Отец: Ожогин Василий Иванович
Мать: Ожогина Анна Михайловна
Бракосочетание
26.01.1959
Жена: Ожогина Люция Васильевна
Рождение ребёнка
28.11.1960
Дочь: Кормакова Елена Павловна
Мать ребёнка: Ожогина Люция Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1963
Мать ребёнка: Ожогина Люция Васильевна
Смерть
26.06.2009