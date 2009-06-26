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Ожогин Павел Васильевич

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.08.1933

Дата смерти

26.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1933

Отец: Ожогин Василий Иванович

Мать: Ожогина Анна Михайловна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1959

Жена: Ожогина Люция Васильевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1960

Дочь: Кормакова Елена Павловна

Мать ребёнка: Ожогина Люция Васильевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1963

Сын: Ожогин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Ожогина Люция Васильевна

Смерть
26.06.2009
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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