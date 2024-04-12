Кириленко / Кириченко / Венедикт Семеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Венедикт Семеонович

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

14.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1851

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Саливонки, Київська область
покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 13,зап.№ 22,ЦГИАК /г.Киев/,Ф _ 0127-1012-2662(а)
Крещение
15.03.1851
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1851г.лист 3 13,зап.№ 22,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2662(а) | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого с.Саливонки : Григорий Павлович Савчук и Варвара Тимофеевна,М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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