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Кузьмин Михаил Петрович

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Место рождения

Филино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кузьмин Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Филино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
уроженец Московской области, Химкинского района, Филинского с/с, д. Филино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анна Тимофеевна

Смерть
?.10.1941
Пропал без вести в октябре 1941. Имя Кузьмина М. П., урож. д. Филино, занесёно в Книгу Памяти Московской области
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