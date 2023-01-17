Кузьмин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кузьмин Петр Дмитриевич
Мать: не указана
уроженец Московской области, Химкинского района, Филинского с/с, д. Филино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Анна Тимофеевна
Смерть
?.10.1941
Пропал без вести в октябре 1941. Имя Кузьмина М. П., урож. д. Филино, занесёно в Книгу Памяти Московской области