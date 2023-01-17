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Крупенников Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Крупенников Иван Никитин

Мать: Дарья Никифорова

Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: Колокольненской волости деревни Красицы крестьяне Семен Емельянов и Михаил Иванов. По невесте: той же волости и деревни крестьянин Егор Васильев и деревни Кошкина Александр Егоров
Рождение ребёнка
17.03.1893

Сын: Крупенников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1902

Дочь: Соколова Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1905

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Крупенников Василий

Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1912

Сын: Крупенников Григорий

Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анкудинова Екатерина

Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1935
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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