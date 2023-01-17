Крупенников Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Крупенников Иван Никитин
Мать: Дарья Никифорова
Бракосочетание
03.02.1891
Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: Колокольненской волости деревни Красицы крестьяне Семен Емельянов и Михаил Иванов. По невесте: той же волости и деревни крестьянин Егор Васильев и деревни Кошкина Александр Егоров
Рождение ребёнка
17.03.1893
Сын: Крупенников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
11.06.1902
Дочь: Соколова Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
21.01.1905
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Крупенников Василий
Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
09.03.1912
Сын: Крупенников Григорий
Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анкудинова Екатерина
Мать ребёнка: Крупенникова Евдокия Прохоровна
Смерть
Около 1935