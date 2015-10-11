Марина (Антонова) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1921
Дата смерти11.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1921
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
27.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головко Иван Иванович
Развод
1946
Бракосочетание
После 1946
Рождение ребёнка
06.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марин Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2015