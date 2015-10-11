Марина (Антонова) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина (Антонова) Софья Михайловна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

05.09.1921

Дата смерти

11.10.2015

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1910 г.р.
1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1921

Отец: Антонов Михаил Анисимович

Мать: Антонова Зинаида Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1943

Муж: Головко Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головко Иван Иванович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Развод
1946

Муж: Головко Иван Иванович

Бракосочетание
После 1946

Муж: Марин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марин Валентин Николаевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марин Валентин Николаевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головко Иван Иванович

Смерть
11.10.2015
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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