Ишмурзин Фарит
Место рожденияс. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Дата рождения28.12.1937
Дата смерти19.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937
Отец: Ишмурзин Хамит Янгирович
Мать: Гульзиган Лутфулловна
с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Исянгулово Зианчуринского района БАССР
Смерть
19.08.2010
с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Похороны
Неизвестно
с. Исянулово