Ишмурзин Фарит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмурзин Фарит

Место рождения

с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР

Дата рождения

28.12.1937

Дата смерти

19.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937

Отец: Ишмурзин Хамит Янгирович

Мать: Гульзиган Лутфулловна

с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Исянгулово Зианчуринского района БАССР
Смерть
19.08.2010
с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Похороны
Неизвестно
с. Исянулово
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