Попенко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1923
Дата смерти25.08.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923
Отец: Попенко Иван
Мать: Попенко Елизавета
Рождение ребёнка
22.04.1956
Сын: Попенко Андрей Василтевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Попенко Сергей Василтевич
Отец ребёнка: Василий
Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Смерть
25.08.2010