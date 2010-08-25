Попенко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попенко Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1923

Дата смерти

25.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923

Отец: Попенко Иван

Мать: Попенко Елизавета

Рождение ребёнка
22.04.1956

Сын: Попенко Андрей Василтевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Попенко Сергей Василтевич

Отец ребёнка: Василий

Донское, Жаксынский район, Акмолинская область
Смерть
25.08.2010
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