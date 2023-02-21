Ходырев Фадей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: Ходырев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Ходырев Андроник Фадеевич
Мать ребёнка: Ходырева Каторина Аврамовна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Анна Фадеевна
Мать ребёнка: Ходырева Каторина Аврамовна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Ходырев Григорей Фадеевич
Мать ребёнка: Ходырева Каторина Аврамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1812 ст.