Ходырев Фадей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырев Фадей Степанович

Ходырев Фадей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Ходырев Степан Иванович

Мать: Ходырева Марья Артемьевна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Ходырев Андроник Фадеевич

Мать ребёнка: Ходырева Каторина Аврамовна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Анна Фадеевна

Мать ребёнка: Ходырева Каторина Аврамовна

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Ходырев Григорей Фадеевич

Мать ребёнка: Ходырева Каторина Аврамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Каторина Аврамовна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1812 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close