Милков Антонин Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милков Антонин Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Милков Андрей Матвеев

Мать: Прасковья Александрова

Милков Антонин Андреевич (1828 — ?) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1838 года обучался в Пошехонском приходском, а с 1840 года — в Пошехонском уездном училищ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милкова Евгения Александрова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Милкова) Екатерина Антонинова

Мать ребёнка: Милкова Евгения Александрова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова

Мать ребёнка: Милкова Евгения Александрова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Милков Владимир Антонинов

Мать ребёнка: Милкова Евгения Александрова

Смерть
Неизвестно

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