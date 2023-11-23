Милков Антонин Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Милков Андрей Матвеев
Мать: Прасковья Александрова
Милков Антонин Андреевич (1828 — ?) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1838 года обучался в Пошехонском приходском, а с 1840 года — в Пошехонском уездном училищ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Милкова) Екатерина Антонинова
Мать ребёнка: Милкова Евгения Александрова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова
Мать ребёнка: Милкова Евгения Александрова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Милков Владимир Антонинов
Мать ребёнка: Милкова Евгения Александрова
Смерть
Неизвестно