Большаков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1990

Отец: Большаков Сергей Иванович

Мать: Терехова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
02.08.2014

Дочь: Большакова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.07.2017

Сын: Большаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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