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Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Между 1751 и 1753

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1732

Муж: Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Евдокея / Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
09.07.1744 ст.

Сын: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 36 лет, муж - Андрей Михайлович, 34 года 2 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлен... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1747 ст.

Дочь: Федора Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 40 лет, муж - Андрей Михайлович, 39 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 42 года, муж - Андрей Михайлович, 40 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753

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