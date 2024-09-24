Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиМежду 1751 и 1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1732
Муж: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Евдокея / Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
09.07.1744 ст.
Сын: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 36 лет, муж - Андрей Михайлович, 34 года 2 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлен... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1747 ст.
Дочь: Федора Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 40 лет, муж - Андрей Михайлович, 39 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 42 года, муж - Андрей Михайлович, 40 лет 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753