Самигуллина Ясирә Газизовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шафиев Газиз Гарипович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигуллина Эльвира Маликовна
Отец ребёнка: Самигуллин Малик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигуллина Гузель Маликовна
Отец ребёнка: Самигуллин Малик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самигуллин Малик
Смерть
Неизвестно