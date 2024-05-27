Иванов Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Надежда Игоревна

Мать ребёнка: Ренева Иванова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лелюхова Иванова Вера Игоревна

Мать ребёнка: Ренева Иванова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ренева Иванова Наталья Александровна

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