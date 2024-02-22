Кузьминых (Зайкова) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Зайкова) Любовь Степановна

Место рождения

Дресвянка, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Дресвянка, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.01.1895

Муж: Кузьминых Федор Павлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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