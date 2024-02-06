Гайдарь (Снижко) Феодосия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдарь (Снижко) Феодосия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Снижко Игнат

Мать: не указана

Смерть
1982
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