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Гайдарь (Снижко) Феодосия Игнатьевна
Гайдарь (Снижко) Феодосия Игнатьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
1982
Пол
Женский
Отец
Снижко Игнат
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Снижко Игнат
Мать: не указана
Смерть
1982
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