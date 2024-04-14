Кропинов Гурьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кропинов Василий Афанасиевич
Мать: Ксения Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосалёва (Кропинова) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портнова (Кропинова) Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варганова (Кропинова) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропинов Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кропин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1919
Сын: Кропин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1921