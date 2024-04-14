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Кропинов Гурьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кропинов Василий Афанасиевич

Мать: Ксения Симеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосалёва (Кропинова) Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портнова (Кропинова) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варганова (Кропинова) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропинов Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кропин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1919

Сын: Кропин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1921

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