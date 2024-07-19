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Герасимова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.05.1972

Дочь: Лунёва Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Герасимов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.07.1977

Сын: Герасимов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Герасимов Анатолий Дмитриевич

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