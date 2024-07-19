Герасимова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1972
Дочь: Лунёва Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Герасимов Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.07.1977
Сын: Герасимов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Герасимов Анатолий Дмитриевич