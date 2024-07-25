Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Токарь Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токарь Макар
Рождение ребёнка
31.10.1907
Дочь: Осадчая Александра
Отец ребёнка: Токарь Макар
Смерть
1912
Причина смерти: простудилась, когда полоскала белье в проруби