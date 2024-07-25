Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Токарь Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарь Макар

Рождение ребёнка
31.10.1907

Дочь: Осадчая Александра

Отец ребёнка: Токарь Макар

Смерть
1912
Причина смерти: простудилась, когда полоскала белье в проруби

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