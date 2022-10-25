Смирнов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Петр Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Смирнова Елена Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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