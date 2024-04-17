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(Головинская) Антонина Алексеева

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

26.02.1846 ст.

Дата смерти

19.03.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1846 ст.

Отец: Головинский Алексей Фёдорович

Мать: Головинская (Светогорова) Анна Ильина

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-83G?i=3&cc=1921824
Смерть
19.03.1846 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-8BF?i=17&cc=1921824 20 дней не известно Похоронена на городском Смоленском кладбище

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