(Головинская) Антонина Алексеева
Место рождения
Дата рождения26.02.1846 ст.
Дата смерти19.03.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1846 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-83G?i=3&cc=1921824
Смерть
19.03.1846 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-8BF?i=17&cc=1921824 20 дней не известно Похоронена на городском Смоленском кладбище