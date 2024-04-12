Грязнов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
25.05.1890
Рождение ребёнка
09.04.1892
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1894
Сын: Грязнов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1896
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
17.01.1897
Сын: Грязнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1899
Сын: Грязнов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно