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Грязнов Михаил Павлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1890

Жена: Грязнова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
09.04.1892

Сын: Грязнов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1894

Сын: Грязнов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1896

Сын: Грязнов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1897

Сын: Грязнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1899

Сын: Грязнов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Грязнова Наталья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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