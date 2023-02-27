(Вышневецкая) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вышнивецкий Никита
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вышнивецкий Яков
Отец ребёнка: Вышнивецкий Никита
Смерть
Неизвестно