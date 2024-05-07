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Шершень Фёдор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шершень Гавриил Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпак Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Шершень Савва Фёдорович

Мать ребёнка: Шпак Параскева Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шершень Феврония Фёдоровна

Мать ребёнка: Шпак Параскева Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Смерть
После 1830

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