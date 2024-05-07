Шершень Фёдор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Шершень Гавриил Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпак Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Шпак Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Шершень Феврония Фёдоровна
Мать ребёнка: Шпак Параскева Ивановна
Смерть
После 1830