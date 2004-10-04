Петрович Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1919

Дата смерти

04.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Петрович Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Петрович Виталий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрович Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Петрович Виталий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрович Виталий Дмитриевич

Смерть
04.10.2004
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