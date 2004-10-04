Петрович Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1919
Дата смерти04.10.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Петрович Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Петрович Виталий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрович Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Петрович Виталий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2004