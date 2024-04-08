Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Евдоким Семёнович

Мать: Матрёна Дорофеева

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Семён Иванович

Мать ребёнка: Александра Егорова

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Александра Егорова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Афросинья Ивановна

Мать ребёнка: Александра Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Егорова

Смерть
Неизвестно
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