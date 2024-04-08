Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Евдоким Семёнович
Мать: Матрёна Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Семён Иванович
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Афросинья Ивановна
Мать ребёнка: Александра Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Егорова
Смерть
Неизвестно