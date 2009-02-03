Плотникова Альбина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Альбина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савоськин Семён

Мать: Лидия Филипповна

Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Плотников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Плотников Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Плотников Алексей Никифорович

Смерть
03.02.2009
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