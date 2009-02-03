Плотникова Альбина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.02.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савоськин Семён
Мать: Лидия Филипповна
Рождение ребёнка
25.09.1959
Сын: Плотников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Плотников Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Плотников Алексей Никифорович
Смерть
03.02.2009