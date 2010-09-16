Дорожкина (Деганова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорожкина (Деганова) Екатерина

Место рождения

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.11.1955

Дата смерти

16.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1955

Отец: Деганов Сергей Николаевич

Мать: Деганова Ольга Яковлевна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.06.1979

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Дорожкин Василий

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.10.1980

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Дорожкин Василий

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.02.1991

Дочь: Лена

Отец ребёнка: Дорожкин Василий

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорожкин Василий

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
16.09.2010
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
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