Дорожкина (Деганова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения29.11.1955
Дата смерти16.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1955
Рождение ребёнка
21.06.1979
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Дорожкин Василий
Рождение ребёнка
20.10.1980
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Дорожкин Василий
Рождение ребёнка
18.02.1991
Дочь: Лена
Отец ребёнка: Дорожкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорожкин Василий
Смерть
16.09.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно