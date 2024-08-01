Шмаков Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Шмаков Григорий Моисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмакова Анна
Рождение ребёнка
23.01.1912
Дочь: Алыпова (Шмакова) Анастасия
Мать ребёнка: Шмакова Анна
Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Счастливцева (Шмакова) Матрона
Мать ребёнка: Шмакова Анна
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно