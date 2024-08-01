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Шмаков Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Шмаков Григорий Моисеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Анна

Рождение ребёнка
23.01.1912

Дочь: Алыпова (Шмакова) Анастасия

Мать ребёнка: Шмакова Анна

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Счастливцева (Шмакова) Матрона

Мать ребёнка: Шмакова Анна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно

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