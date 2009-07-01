Хохлова (Стрелкова) Александра Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Стрелкова) Александра Леоновна

Место рождения

Осиновка, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.03.1931

Дата смерти

01.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.05.1956

Муж: Хохлов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
18.11.1961

Сын: Хохлов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Хохлов Михаил Алексеевич

Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
01.07.2009
Горожане, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

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