Хохлова (Стрелкова) Александра Леоновна
Место рождения
Дата рождения25.03.1931
Дата смерти01.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1956
Рождение ребёнка
18.11.1961
Отец ребёнка: Хохлов Михаил Алексеевич
Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
01.07.2009
Горожане, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область