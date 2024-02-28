Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Шулу-Маадыр Кежик Чыргалович

Мать: Минчимаа Мария Ондаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулуу-Маадыр Анай-Хаак Хевек-ооловна

Рождение ребёнка
1989

Сын: Шулуу-Маадыр Чаян Викторович

Мать ребёнка: Шулуу-Маадыр Анай-Хаак Хевек-ооловна

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Донгак Чайзат Викторовна

Мать ребёнка: Шулуу-Маадыр Анай-Хаак Хевек-ооловна

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Шулуу-Маадыр Алена Викторовна

Мать ребёнка: Шулуу-Маадыр Анай-Хаак Хевек-ооловна

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